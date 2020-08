Wunder von Beirut: Baby kommt Sekunden nach Explosion zur Welt

Diese Bilder gehen derzeit um die Welt: Edmound Khnaisser brachte am 4. August seine hochschwangere Frau in ein Krankenhaus in Beirut. Während der Geburt erschütterte die gewaltige Explosion mit mindestens 165 Toten die libanesische Hauptstadt, auch im Kreissaal war die Druckwelle zu spüren. Sekunden später erblickte sein Sohn das Licht der Welt, der Bub heißt George.