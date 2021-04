Zauberhaft: Kahlwildrudel in verschneiter Frühlingslandschaft

Nicht nur bei uns in Südtirol hat es in den vergangenen Tagen eine Kältewelle gegeben, auch in Mittelitalien. Im Nationalpark Abruzzen hat es geschneit. Die automatischen Kameras haben wunderschöne Bilder eingefangen, von einem Kahlwildrudel in der verschneiten Landschaft. Einfach zauberhaft.