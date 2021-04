Zentimeterdickes Eis auf Apfelbäumen

Zwischen Naraun und Prissian steht im Tisner Mittelgebirge aufgrund des Wassermangels nur in sehr wenigen Obstanlagen eine Frostberegnung zur Verfügung. In Prissian, in der Nähe des Sportplatzes, kann mit Wasser gegen den Frost angekämpft werden. Zentimeterdick war das Eis am Donnerstagmorgen auf den Bäumen. Die Eisschicht war deshalb so dick, weil bereits in der Nacht auf Mittwoch die Frostberegnung eingeschaltet wurde und das Eis im Laufe des Tages aufgrund der niederen Temperaturen aber nicht völlig geschmolzen ist. Und in der Nacht auf Donnerstag kam neues Eis dazu, weil bekanntlich wieder das Einschalten der Frostberegnung nötig war.