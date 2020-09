Zerplatzter Traum für Luis Walcher

Der amtierende Bürgermeister der Landeshauptstadt Bozen Renzo Caramaschi (Mitte-Links-Bündnis) liegt nur hauchdünn vor Herausforderer Roberto Zanin (Mitte-Rechts-Bündnis). Vize-Bürgermeister Luis Walcher (SVP) liegt mit 13 Prozent weit abgeschlagen auf Platz 3. In Bozen kommt es also – wie in Meran – am 4. Oktober zur Stichwahl.