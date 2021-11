Zerzer: „2G-Lösung ist der richtige Weg"

Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes Florian Zerzer äußert sich zur angespannten Situation in den Krankenhäusern: „Am 15. Oktober waren in Südtirols Krankenhäusern 30 Betten mit Covid-Erkrankten belegt, am 1. November waren es bereits 54 und am 11. November 70. Aus diesen Zahlen wird klar ersichtlich, wie dramatisch sich die Situation verschlechtert. Gleichzeitig steht uns weniger Personal zur Verfügung. Wir müssen auch über Covid-Erkrankungen hinaus, die Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung garantieren. Die Impfung ist dabei unser wichtigstes Instrument. Ich rufe daher eindringlich zur Impfung auch, und zwar nicht nur zur ersten Impfung, sondern auch zur Auffrischungsimpfung.“ Eine 2G-Lösung wäre die richtige Lösung. Aufnahmen: GNews