Oskar Weiss und sein unglaubliches Krippenmuseum

Es war seine große Leidenschaft: Über viele Jahrzehnte sammelte der 2018 verstorbene Oskar Weiss große und kleine Weihnachtskrippen und stellte sie dann in seinem Museum an der Dr.-Josef-Weingartner-Straße 25 in Lana aus. Begeistert waren die Besucher nicht nur von den über 100 Krippen aus aller Welt, sondern auch von den Erzählungen des Sammlers, wie er zu seinen vielfach besonderen Exponaten gekommen war. 2016 stattete STOL ihm einen Besuch ab.