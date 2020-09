Gewalt in Mexiko vor Jahrestag des Verschwindens von 43 Studenten

Gewaltsame Zusammenstöße in Chilpancingo, der Hauptstadt des Bundesstaates Guerrero in Mexiko. Am Dienstag Ortszeit kam es hier an Regierungsgebäuden zu Auseinandersetzungen zwischen protestierenden Demonstranten und Sicherheitskräften. Hintergrund ist der bevorstehende 6. Jahrestag des Verschwindens und mutmaßlichen Ermordet-Werdens von 43 Lehrer-Studenten.