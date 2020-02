Zweite Angelobung Doskozils bei Van der Bellen als Landeshauptmann

Einen Tag nach seiner Angelobung im burgenländischen Landtag ist Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen als burgenländischer Landeshauptmann angelobt worden. Der Bundespräsident erinnerte an die Verantwortung in der Alleinregierung.