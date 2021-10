Zwischen Berlin und Passeier: Alex Shylow ist zurück

Der Singer-Songwriter Alex Favalli alias Alex Shylow ist mit einem neuen Album zurück: „Reflective Constitutions“, so der Name des Werks, enthält 9 sehr persönliche Songs, die viel Nostalgie in sich tragen. Und das nicht ohne Grund: Für die Aufnahme der Songs kehrte er eigens von seinem Wohnort Berlin in seine Heimat Südtirol zurück. Hier gibt es seine neue Single "Lioness Lioness".