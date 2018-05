Verkehrsunfall: Schulungswochenende in Schabs

Schulungswochenende in Schabs

An insgesamt sieben deformierten Unfallfahrzeugen hatten die Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in der Unfallrettung zu vertiefen.

Am Freitagabend startete das Theoriemodul in der Schabser Feuerwehrhalle: In einem Vortrag wurden von den Gruppenkommandanten Benjamin Ralser,

Michael Ralser und Rudolf Lechner wichtige Punkte im Einsatz bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen angesprochen.

Am Samstag hingegen ging es mit den Praxismodulen auf dem Parkdeck der Feuerwehrhalle in Schabs los. Um 8 Uhr fanden sich die Schulungsteilnehmer dort ein; nach einer kurzen Einführung arbeiteten die Schulungsteilnehmer drei verschiedene Stationen ab: Szenarien wie ein versetzter Frontalaufprall, die Seiten- und anschließend die Dachlage mussten von den Helfern bewältigt werden.

Ein wichtiges Augenmerk in der Schulung wurde auch auf die ohnehin schon sehr gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Rettungsorganisationen gelegt. Ebenso bot die Schulung einen tollen Raum, um die Kenntnisse in der Unfallrettung auszuweiten und evtl. auftretende Fragen zu klären.

Den Höhepunkt der Schulungstage bildete aber die Abschlussübung nach dem Mittagessen: Dort wurden alle erworbenen Kenntnisse angewandt – die Arbeit der Helfer der unterschiedlichen Rettungsorganisationen wurde dabei auch von Interessierten, „strahlenden“ Kinderaugen und Mitgliedern der Gemeindeverwaltung verfolgt.

Bei einer Besprechung über die Abschlussübung und die Schulung allgemein wurde auf die Wichtigkeit solcher Fortbildungen eingegangen; ebenso wurde allen eingesetzten Kräften vom Kommandant der FF Schabs, Richard March, für die sehr gute Zusammenarbeit gedankt.

An der Schulung waren die Feuerwehr Schabs, die Feuerwehr Mühlbach, interessierte Wehrleute der Feuerwehr Milland sowie Helfer des Weißen Kreuzes Mühlbach beteiligt.