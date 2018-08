Fußballzwerge ganz groß

Nach der „großen“ Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, nun also die „kleine“ im beschaulichen Dietenheim bei Bruneck. Rund 200 Jugendspieler aus dem Raum Pustertal und darüber hinaus (Wattens, Brixen, Milland, Vahrn, Frangart, Terlan, Barbian/Villanders) treffen sich anlässlich der vierten Auflage der U8 KICKER WM am Sportplatz in Dietenheim zum hochkarätigen Kräftemessen. Gekickt wird von 9 bis 17 Uhr; teilnahmeberechtigt sind Spieler der Kategorie U8 (Jahrgang 2010 und jünger).

„Wir wollen den Kleinen einen unvergesslichen Fußballtag bereiten“, erklärt Georg Winkler, Jugendtrainer des ASV Dietenheim/Aufhofen, der gemeinsam mit den Vereins-Ausschussmitglieder Hannes Hintner, Florian Unterhofer und Hannes Gasser im Organisationskomitee sitzt. „Fußball verbindet – durch das gemeinsame Ziel“, sagt Gasser, „und dieses ist am 1. September der U8 KICKER WM Titel“. Dass es sich um keine offiziellen Länderauswahlen handelt, die es zu schlagen gilt, und auch der WM-Titel kein von der UEFA anerkannter ist, wird die kleinen Kicker nicht im Geringsten stören. Zumal die maßstabsgetreue Kopie des WM-Pokals bereits im Clubhaus lagert und nur darauf wartet, endlich in die Höhe gestemmt zu werden.

Dass eine Veranstaltung wie diese ohne die Hilfe vieler nicht auf die Beine zu stellen ist, das wird auch das Organisationsteam der U8 KICKER WM nicht müde zu betonen. „Ein großes Dankeschön gebührt allen freiwilligen Helfern und Sponsoren, die uns so großzügig unterstützen“, unterstreicht Hannes Hintner. Zu den offiziellen Partnern der U8 KICKER WM 2018 gehören: Netzsch, Mair Bau, KreativRaft, Puntel, Raiffeisen Bruneck, Metalltop, Lechner KG, Elektro Service Stauder, Mader GmbH, Nordform, Pizza Express, KronAction, Loacker, Dravus, Marlene, Tooling, Casale, 3 Zinnen Dolomites, Mair Gert KG, Scheiber Getränke, Pescosta & Co. OHG, Sportler, Pupp OHG, AL-KO, Baumgartner Haustechnik, Bodenleger Oberarzbacher, Kaiserwasser, Rebus, Zimmerei Peintner, Lageder Metallverarbeitung, Steiner Bau, Immobilien Niederkofler, Schuhe Brugger, Cron 4 Wellness, Tischlerei Piffrader Norbert, Winkler Gartengestaltung, Sport’s Arena, Pizza Viva, Beikircher Grünland, Bäckerei Harrasser.

Weitere Informationen zur U8 KICKER WM 2018 finden Interessierte zum Nachlesen auf der Vereinshomepage: www.dietenheimaufhofen.com