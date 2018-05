Sport-Ok Toblach in Griechenland

Dort wurden die Rennen für die nächsten Weltcupsaisonen festgelegt.

Mit anwesend in Toblach waren Gerti Taschler, Hannes Fuchs und Caren Prugger, welche das Sport Ok bestens vertreten haben . Toblach darf sich die nächsten drei Saisons auf zwei bis drei Tage Tour de Ski, der wohl bekanntesten Tour im Skilanglauf, freuen.

Die kommende Tour de Ski wird am 29. und 30 Dezember 2018 in der Nordic Arena in Toblach eröffnet.

Dabei werden Sprint sowie Einzelrennen ausgetragen. Auch in den Saisonen 2019/2020 und 2020/2021 werden in Toblach mindestens zwei Tage Tour de Ski stattfinden.