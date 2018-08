10 Tonnen Crystal Meth in Mexiko sichergestellt

10 Tonnen des hirnschädigenden Crystal Meths wurden in Mexiko gefunden. - Foto: shutterstock

Crystal Meth ist ein hirnschädigendes Metamphetamin, das rasch abhängig macht und zu einem körperlichen und psychischen Verfall führt. Die Drogen seien verbrannt worden. Angaben zum Schwarzmarktwert der Drogen machte die Marine nicht.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte die mexikanische Armee in Sinaloa 50 Tonnen Crystal Meth in 2 unterirdischen Lagern gefunden.

apa/dpa