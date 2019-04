110 Kapseln im Bauch: Drogenkurier aufgegriffen

Schon seit Monaten führt die Finanzwache verschärfte Kontrollen durch, immer wieder werden die Passagiere in Zügen und in Fernbussen eines bekannten Billiganbieters kontrolliert.

Am Sonntagabend schritten die Beamten samt Hundestaffel in Trient zur Tat und überprüften einen Fernbus, der von Düsseldorf nach Verona unterwegs war und in Trient Halt gemacht hatte.

Drogenhunde Apiol und Nabuco im Einsatz

Während jene Fahrgäste, die ihr Ziel erreicht hatten, ausstiegen und ihr Gepäck holten, kontrollierten die Beamten die übrigen Passagiere. Mit von der Partie waren erneut die „Superschnüffler“ Apiol und Nabuco, zwei Drogenhunde, die ein besonders feines Näschen für Drogenkuriere haben.

Sie schlugen umgehend bei einem der Passagiere an, der mit größtmöglicher Diskretion aus dem Bus geholt und kontrolliert wurde. Es handelte sich um einen 30-jährigen Mann aus Nigeria mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung, wohnhaft in Rom.

Bei einer ersten Kontrolle schien es, als habe der Mann keine Drogen bei sich, doch Apiol und Nabuco gaben nicht auf und schlugen weiter an, weshalb der Reisende zum Röntgen ins Krankenhaus von Trient gebracht wurde.

1,5 Kilogramm Drogen im Bauch

Wie erwartet zeigte das Röntgenbild mehrere Kapseln im Inneren des Mannes, die im Laufe des Tages auf natürliche Weise den Körper wieder verließen.

Insgesamt hatte der Mann 110 Kapseln geschluckt, in denen sich 1 Kilogramm Kokain und ein halbes Kilo Heroin bester Qualität befanden. Auf dem Schwarzmarkt hätten die Drogen mehr als 200.000 Euro eingebracht.

Der Drogenkurier wurde verhaftet und ins Gefängnis von Trient gebracht.

Foto: Finanzpolizei Trient

In 4 Monaten Drogen im Wert von mehr als 1 Million Euro beschlagnahmt

In den vergangenen 4 Monaten haben die Beamten der Finanzpolizei samt Hundestaffel nicht weniger als 6 Drogenkuriere dingfest gemacht, die versucht hatten, ihre Ware von Deutschland nach Italien zu schmuggeln.

Die meisten waren im Fernbus aufgegriffen worden, im Februar schnappten die Beamten außerdem einen Drogenkurier im Zug von München nach Bologna (STOL hat berichtet).

Insgesamt konnten so rund 10 Kilogramm Heroin und Kokain mit einem Marktwert von über einer Million Euro beschlagnahmt werden.

Das eingeschmuggelte Kokain stammt meist aus Südamerika, das Heroin hingegen aus Afghanistan und der Türkei.

stol/liz