2 Strände bei Sydney nach Hai-Attacke geschlossen

Ein Hai hat an einem Strand in der Nähe von Sydney einen Schwimmer attackiert. - Foto: shutterstock

„Ein Schwimmer wird behandelt, nachdem er in der Gemeinde Northern Beaches verletzt wurde“, teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales am Dienstag mit.

Der Ortsansässige sei im Wasser am Shelly Beach gebissen worden. Sanitäter versorgten demnach am Strand eine Wunde am Rücken sowie Verletzungen an Bein und Bauch, bevor der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nach Angaben der Polizei gab es keine Hai-Sichtungen zu dieser Zeit. Die Behörden schlossen neben Shelly Beach zunächst auch den angrenzenden, größeren Manly Beach.

dpa