Berliner Parade zum Christopher Street Day gestartet

Das Motto lautet in diesem Jahr „Stonewall 50 - Every riot starts with your voice” („Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme”). Damit sollen insbesondere die frühen Aktivisten der LGBTI-Bewegung gewürdigt werden.

LGBTI ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell und intersexuell. Am 28. Juni 1969 stürmten Polizisten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn” in der Christopher Street und lösten dadurch einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

apa/dpa