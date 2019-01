Der Vater des Zivilschutzes ist tot

Giuseppe Zamberletti ist am vergangenen Samstag 85-jährig in Varese gestorben. - Foto: APA/ANSA

Zamberletti sei ein Zivilschutzfachmann der ersten Stunde, er kannte die Natur und die Risiken, die von ihr ausgehen können und hatte klare Vorstellungen davon, welche vorbeugenden Maßnahmen notwendig und wie Einsätze in Not- und Katastrophensituationen zu organisieren sind.

Im Namen aller Südtiroler Zivilschützer drückt Landesrat Schuler den Angehörigen Zamberlettis seine Anteilnahme aus. Auch Südtirols Bevölkerungsschutz trauere um eine „Persönlichkeit mit großem Fachwissen und ausgeprägter Autorität", deren Name eng mit den Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach den Erdbeben im Friaul 1976 sowie in Irpinia und Basilikata 1980 verknüpft sei, an denen auch zahlreiche Südtiroler Zivilschützer beteiligt waren.

stol/lpa