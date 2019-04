Drei Männer nach Helikopterabsturz in Subantarktis gerettet

Der Gruppe gehe es gut, sagte Einsatzleiter Kevin Banaghan. Die Männer seien für Notsituationen trainiert und hätten ihre Schutzkleidung gegen kaltes Wasser getragen. Die drei wurden in ein Krankenhaus nach Invercargill an der südlichen Küste von Neuseelands Südinsel geflogen. Wahrscheinlich hätten sie lediglich leichtere Verletzungen davongetragen, hieß es.

Die drei Männer waren demnach in dem Gebiet auf einem privaten Rettungseinsatz, als ihr Hubschrauber aus noch nicht bekannter Ursache vom Radar verschwand. Ein Fischerboot bemerkte das Wrack des Hubschraubers am Dienstagmorgen nahe Yule, der nördlichsten Insel der subantarktischen Inselgruppe. Zwei Stunden später seien die Männer dann am Strand von Auckland Island herumlaufend geortet worden, so Maritime NZ weiter.

dpa