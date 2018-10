Einer der meistgesuchten Mafiosi auf Sizilien geschnappt

Dabei handelt es sich um den Sohn eines prominenten Mafia-Bosses, der seit 2016 wegen seiner Verwicklung in einen Dreifachmord in Norditalien im Jahr 2006 gesucht wird. Der Mann wurde im sizilianischen Dorf Vita festgenommen, teilte Europol am Freitag mit.

Die Festnahme, die nach dem Informationsaustausch zwischen Europol, Italien und anderen EU-Staaten erfolgte, ist die fünfte dieser Art, die im Rahmen des italienischen Projekts „Eurosearch“ erfolgte. Ziel von „Eurosearch“ ist die Lokalisierung und Festnahme gefährlicher Mafiosi auf der Flucht in Europa.

Bei vier solcher Operationen von Mai bis August wurden drei Bosse der Cosa Nostra und ein Führungsmitglied der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Neapel, festgenommen.

