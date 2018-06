Europapark: Feuer vermutlich durch technischen Defekt

Der Schaden nach dem Brand in Europapark geht in die Millionenhöhe. - Foto: APA (dpa)

Das Feuer dürfte demnach im Bereich der Attraktion „Fjord-Rafting” ausgebrochen sein.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, so die Ermittler. Die Auswertungen der Sachverständigen seien aber noch nicht endgültig abgeschlossen.

In dem in Baden-Württemberg gelegenen Freizeitpark war am 26. Mai ein Großbrand ausgebrochen. Sieben Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Als das Feuer entstand, befanden sich bis zu 25.000 Besucher in dem Park. Die Anlage wurde nach Ausbruch des Brands geräumt. Etwa 500 Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Europapark besuchen nach Angaben des Unternehmens mehr als 5,6 Millionen Menschen pro Saison.

apa/ag.