Flüchtlingsdrama am Rio Grande: Vater und Tochter ertrunken

Das Mädchen hatte noch den Arm um den 25-jährigen Vater geschlungen, der sein T-Shirt über sich und seine Tochter gezogen hatte, in der Hoffnung, sie so besser beschützen zu können.

Sie wurden mit dem Gesicht nach unten im seichten Wasser des Flussufers entdeckt. Ein Foto der beiden Leichname versetzt die US-amerikanische Medienwelt in Aufruhr, Ermittlungen wurden eingeleitet.

ACHTUNG: Das Foto kann verstörend wirken. Wer es nicht sehen möchte, sollte in der Bilderstrecke nicht weiterklicken.

Wie die 21-jährige Ehefrau und Mutter der Toten erklärt, hatte der Vater gemeinsam mit der Tochter den Fluss überquert und das Mädchen am amerikanischen Ufer zurückgelassen, um seine Frau zu holen. Doch das Mädchen lief seinem Vater ins Wasser nach. So endeten beide erneut im Fluss und wurden von einer Strömung erfasst. Ihre Leichname wurden etwa 2 Kilometer flussabwärts entdeckt.

Nur kurz zuvor waren 4 weitere Leichname am Rio Grande gefunden worden, jene von zwei Säuglingen, einem Kleinkind und einer etwa 20 Jahre alten Frau.

Die „Washington Post“ berichtete, die Gegend sei bekannt dafür, dass dort Migranten aus Zentralamerika den Fluss durchquerten, um illegal in die USA zu kommen.

Tausende flüchten aus El Salvador, Guatemala und Honduras

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Mexiko in die USA hat in den vergangenen Monaten dramatisch zugenommen. Im vergangenen Monat setzten US-Grenzpolizisten mehr als 144.000 Migranten beim illegalen Grenzübertritt fest. Im Vorjahresmonat waren es knapp 52.000. US-Präsident Donald Trump hat einen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen und will dort eine Mauer bauen.

Trump hatte außerdem Massenabschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung angekündigt, diese aber am Samstag für zwei Wochen ausgesetzt. In dieser Zeit sollten Demokraten und Republikaner gemeinsam „eine Lösung für die Asyl- und Schlupfloch-Probleme an der Südgrenze“ ausarbeiten. Falls das in dieser Frist nicht gelinge, würden die Abschiebungen beginnen.

Aus Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador - daher stammten der Vater und seine Tochter - fliehen Tausende Menschen, unter anderem vor der grassierenden Bandengewalt. Trump hatte Mexiko unter Androhung von Strafzöllen zu einer Vereinbarung gezwungen, in der sich das Land verpflichtet, schärfer gegen Migranten vorzugehen. Trump dankte Mexiko am Samstag und sagte: „Bislang halten sie sich wirklich an die Vereinbarung.“

dpa/stol/ansa