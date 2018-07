Gardasee eröffnet „spektakulärsten Radweg Europas“

Eine zwei Kilometer lange Strecke, die 50 Meter über den See schwebt, wird am Samstag zwischen Limone und Riva del Garda eröffnet.

Wegen der engen Küste wurde eine spektakuläre Eisenkonstruktion geschaffen, über die der Radweg „frei schwebend“ entlang des Sees verläuft, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Donnerstagsausgabe). Unzählige Stahlpfosten wurden in die steil abfallenden Wände getrieben. Darauf wurden dann Holzpaneele aufgelegt.

2,6 Meter ist die Radstrecke breit, die 50 Meter über dem See und parallel zu Verkehrsachse Gardesana verläuft. Die schwebende Strecke mit spektakulärem Ausblick ist Teil einer insgesamt zwölf Kilometer langen Strecke des Radwegs, die am Samstag in Anwesenheit des italienischen Verkehrsminister Danilo Toninelli eingeweiht wird.

Grafik: Provinz Brescia

Insgesamt 100 Millionen Euro wird die 140 Kilometer lange Radstrecke kosten. Sie soll zur Attraktion für die rund 1,3 Millionen Touristen, darunter unzählige Österreicher, werden, die jährlich die Seegegend besuchen. Da an dem Bau gleich mehrere Gemeinden Provinzen beteiligt sind, ist es beim Projekt zuletzt immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

apa