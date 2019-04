Große Anteilnahme bei Beisetzung von Journalistin McKee in Nordirland

McKees Familie bezeichnete die getötete Journalistin in einer Erklärung als „kluge, willensstarke, Frau, die leidenschaftlich an die Teilhabe aller, Gerechtigkeit und Wahrheit glaubte“. - Foto: APA/AFP

Die britische Premierministerin Theresa May, Irlands Regierungschef Leo Varadkar und der irische Präsident Michael D. Higgins waren bei der Trauerfeier in der St.-Anne's-Cathedral in Belfast anwesend. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn und die Chefs der beiden großen Parteien in Nordirland, der protestantischen DUP und der katholischen Sinn Fein, erwiesen McKee die letzte Ehre.

Vor der Kirche hatten sich Hunderte Menschen versammelt. Sie klatschten, als der Sarg in die Kirche getragen wurde. McKees Familie bezeichnete die getötete Journalistin in einer Erklärung als „kluge, willensstarke, Frau, die leidenschaftlich an die Teilhabe aller, Gerechtigkeit und Wahrheit glaubte“.

McKee stand während der Krawalle am vergangenen Donnerstag in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen, als eine Kugel ihren Kopf traf. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe „Neue IRA“ bekannte sich zu der Tat, stellte sie aber als „tragisches“ Versehen dar.

Die Ermittler bezeichneten die Tat als Mord und riefen die Bevölkerung zur Mithilfe auf, um die Täter zu finden. Am Dienstag wurde eine 57 Jahre alte Frau im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen.

