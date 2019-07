Hagel, Sturm und Überschwemmungen im Trentino

In den sozialen Medien gibt es mehrere Bilder und Videos von den Gewittern. In Trient Süd etwa war der Wolkenbruch derart heftig, dass auch das Erdgeschoss im Santa-Chiara-Krankenhaus überschwemmt wurde.

Aus dem Süden der Stadt Trient gibt es auch ein YouTube-Video, das überschwemmte Straßen und hängengebliebene Autos zeigt.

Aus dem Norden von Trient stammt hingegen dieses Video, das den heftigen Sturm dokumentiert.

In Stenico, westlich von Trient, hat sich eine Straße nach Hagel und heftigem Regen in einen reißenden Bach verwandelt.

Unter den ersten gemeldeten Schäden befindet sich ein abgedecktes Mehrfamilienhaus und mehrere überschwemmte Lagerräume in Trient. Ebenfalls überschwemmt wurde auch der Parkplatz eines Einkaufszentrums in Pergine. Am Nonsberg wurden hingegen Obstbäume durch den Hagel in Mitleidenschaft gezogen.

stol/ansa/ds