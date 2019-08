Hochschwangere Kärntnerin getötet: Verdächtiger wird befragt

Ob es der Mann sei, der nach der Tat beim Verlassen der Wohnung beobachtet wurde, könne sie nicht sagen, so die Staatsanwältin. Das Verfahren werde jedenfalls wegen des Verdachts des Mordes geführt.

Unterdessen wurde den Ermittlern am Sonntag das vorläufige Ergebnis der Obduktion der Frau vorgelegt. „Es wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben”, so Frimmel-Hesse. Die Tote wurde in der Badewanne gefunden. Darüber, wie sie getötet wurde, gab es in der Öffentlichkeit vorerst nur Spekulationen.

apa