Italien: Bürgermeister stirbt nach Explosion in Rathaus

Vize-Regierungschef und Innenminister Matteo Salvini erklärte am Freitag, Crestini habe die goldene Medaille der Republik für seine Tapferkeit verdient. „Sein Heldentum hat ihn das Leben gekostet.“

Bei dem Unglück waren mehrere Kinder in einem angeschlossenen Kindergarten verletzt worden. Grund waren vermutlich Arbeiten an der Gasleitung. Der Ort liegt in der Nähe der Sommerresidenz der Päpste in Castel Gandolfo, die mittlerweile ein Museum ist.

apa/dpa