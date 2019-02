Italienerin in Pakistan ermordet: Familie freigesprochen

Sanas Familie wurde von einem Gericht in Pakistan freigesprochen, obwohl der Vater den Mord an seiner eigenen Tochter gestanden hatte. - Foto: Ansa

Wie berichtet, war die 25-jährige in Brescia aufgewachsene Frau im April 2018 von einer Reise nach Pakistan nie zurückgekehrt. Ihre Familie hatte behauptet, sie sei an Herzversagen wegen Alkoholismus gestorben und hatte die junge Frau noch am Tag ihres Todes beerdigen lassen.

Weil italienische Medien spekulierten, sie sei umgebracht worden, wurde der Körper später wieder exhumiert. Und tatsächlich: Eine Autopsie ergab, dass die 25-Jährige an Genickbruch starb, nicht wie behauptet an einem Herzversagen.

Vater gestand Mord - Wurde nun in Pakistan wegen „mangelnder Beweise“ freigesprochen

Im Mai schließlich gestand der Vater den Mord an seiner Tochter. Einer seiner Söhne hätte sie auf seine Anweisung hin so lange gewürgt, bis ihr Genick brach. Grund war, dass sich die in Italien aufgewachsene Frau geweigert hatte, einer arrangierten Ehe zuzustimmen. Anschließend wurden der Vater, der Bruder und ein Onkel der Frau festgenommen.

Am Samstag hat ein Gericht in Pakistan die 3 Männer wieder freigesprochen, wegen „mangelnder Beweise“.

stol