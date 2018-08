Kleiner Waldbrand in Aldein

Techniker, die am Dienstag Reparaturarbeiten an den vom Unwetter leicht beschädigten Stromleitungen durchführen sollten, entdeckten in der Nähe kleinere Glutnester. Die Feuerwehr von Aldein, die am Montagabend bereits das Gebiet rund um den „Soldererhof“ im Aldeiner Ortsteil Wildeich kontrolliert hatte, aber keinen Brand feststellen konnte, wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr erneut in die Gegend, ein paar Hundert Meter entfernt, gerufen.

Die FFW von Aldein steht derzeit noch im Einsatz, der Brand stellte sich aber als nicht besorgniserregend heraus.

