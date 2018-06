Mindestens 14 Tote bei Erdrutschen in Vietnam

Weitere elf Menschen galten als vermisst, wie der Katastrophenschutz am Montag mitteilte. Schwere Regenfälle hatten am Wochenende die Erdrutsche und Überschwemmungen in mehreren Provinzen im Norden des Landes ausgelöst. Allein in der ärmsten Provinz Vietnams, in Lai Chau, starben elf Menschen.

Auch die Vermisstenmeldungen kamen aus dieser Provinz. Hunderte Häuser wurden in dem südostasiatischen Land am Wochenende zerstört. Der Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf 3,3 Millionen US-Dollar (rund 2,8 Mio Euro). Auch für die kommenden Tagen wurde mit weiteren schweren Regenfällen gerechnet.

apa/dpa