Mindestens 18 Tote bei Feuer in Karaoke-Bar in China

Bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar sind in Südchina 18 Menschen ums Leben gekommen. - Foto: shutterstock

Loading the player...

Die Polizei stellte eine Belohnung von umgerechnet 25.000 Euro für Hinweise auf seine Ergreifung in Aussicht. Nach Angaben des Staatsfernsehens hatte es in der Nacht einen heftigen Streit in der „Lan Kwai Fong”-Bar gegeben. Daraufhin habe der Brandstifter den Eingang verbarrikadiert und das Feuer gelegt.

Nach dem ersten Notruf seien Feuerwehr, Krankenwagen und Behördenvertreter zum Brandort geeilt, berichtete die Polizei. Eine Stunde nach Mitternacht (Ortszeit) seien die Flammen gelöscht worden. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Dichte Rauchwolken und viele Schaulustige

”Es sind viele Leute hier, die aufräumen”, berichtete in der Früh die Besitzerin eines benachbarten Restaurants am Telefon der Deutschen Presse-Agentur. Angrenzende Restaurants seien aber nicht betroffen gewesen. „Nur die Karaoke-Bar brannte aus. Sie hatte drei Stockwerke.”

Auf einem kurzen Handy-Video im Internet, dessen Ursprung nicht identifiziert werden konnte, waren dichte Flammen zu sehen. Viele Schaulustige hatten sich in der Nacht versammelt und sahen der Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu.

Brandstifter gefasst

Der Brandstifter sei gefasst worden. Das berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Der 32-Jährige gab zu, den Brand gelegt zu haben, wie auf einem Video von der Festnahme im Internet zu sehen war. Der Ursprung der Aufnahme konnte zunächst nicht geklärt werden.

Die Polizei von Qingyuan (Provinz Guangdong) hatte eine Belohnung von umgerechnet 25.000 Euro für Hinweise auf die Ergreifung des Täters in Aussicht gestellt. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens hatte der Mann nach einem heftigen Streit in der dreistöckigen „Lan Kwai Fong“-Bar den Eingang verbarrikadiert und das Feuer gelegt.

5 Menschen überlebten mit Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem ersten Notruf seien Feuerwehr, Krankenwagen und Behördenvertreter zum Brandort geeilt, berichtete die Polizei. Eine Stunde nach Mitternacht (Ortszeit) seien die Flammen gelöscht worden.

„Es sind viele Leute hier, die aufräumen“, berichtete am Morgen die Besitzerin eines benachbarten Restaurants am Telefon der Deutschen Presse-Agentur. Angrenzende Lokale seien aber nicht betroffen gewesen. „Nur die Karaoke-Bar brannte aus. Sie hatte drei Stockwerke.“

Auf einem kurzen Handy-Video im Internet, dessen Herkunft nicht identifiziert werden konnte, waren dichte Flammen zu sehen. Viele Schaulustige hatten sich in der Nacht versammelt und sahen der Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu.

apa/dpa