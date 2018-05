Molotowcocktail in Trient: mutmasslicher Täter verhaftet

Bekennerschreiben wurde keines gefunden. Während des Alpinitreffens waren verschiedene Anschläge verübt worden, so dass die Polizei ihre Ermittlungen auch auf anarchistische Kreise ausgedehnt hatte.

Die Digos erklärt nun, dass der festgenommene Mann aus Pergine im Alter von 55 Jahren nichts mit diesen Kreisen zu tun habe. Er sei zwar für solche Taten bekannt, habe aber nichts mit den Anarchisten zu tun. In der letzten Zeit habe er sich aus persönlichen Gründen mit einigen Verwaltern angelegt und seinen Zorn über die öffentliche Verwaltung auf diese Weise kundgetan.

Der Mann steht auch unter dem Verdacht einen Brand am 26. Mai in Pergine vor einer Privatwohnung gelegt zu haben. Am selben Nachmittag war im Parco Tre Castagni in Pergine ein Holzhäuschen im Besitz der autonomen Provinz Trient in Flammen aufgegangen. Eine Hausdurchsuchung habe Beweismaterial für die drei Taten zum Vorschein gebracht. Ermittlungen seien aber noch im Gange.

ansa/stol