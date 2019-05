Nordtiroler Polizei hebt Drogenring aus

Die Polizei hat in Österreich einen Drogenring ausgehoben (Archivbild). - Foto: APA

Ein weiterer Verdächtiger befindet sich derzeit noch in Auslieferungshaft in Großbritannien. Laut Polizei konnte den Beschuldigten nachgewiesen werden, unter anderem rund 178 Kilogramm Cannabisharz sowie 3,6 Kilogramm Kokain in Umlauf gebracht zu haben.

Die gesamte sichergestellte Menge soll einen Straßenverkaufswert von 2,5 Millionen Euro haben, hieß es.

apa