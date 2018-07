Oberösterreich: Geisterfahrer 8 Kilometer lang unterwegs

Der erste Alarm ging gegen 10 Uhr bei der Polizei ein: Ein Geisterfahrer sei im Bereich Voralpenkreuz auf der Wiener Richtungsfahrbahn unterwegs. Als die Polizeistreifen eintrafen hatte schon ein Abschleppwagen im Gemeindegebiet von Vorchdorf im Bezirk Gmunden den in die falsche Richtung fahrenden Pkw zum Anhalten auf dem Pannenstreifen veranlasst.

Die Beamten stellten fest, dass die 27-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Gmunden etwa 8 Kilometer teils am linken Fahrstreifen, teils am Pannenstreifen unterwegs gewesen war. Der Frau wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, eine Anzeige folgt.

apa