Sardinien: Bub in Schwimmbad ertrunken

Der tragische Vorfall ereignete sich am Sonntag Mittag: Einige Kinder spielten im Schwimmbad eines Hotels in Orosei an der Ostküste Sardiniens, als plötzlich der leblose Körper des Buben aus dem Wasser auftauchte.

Sofort wurde der Junge aus dem Wasser gezogen und die Rettung gerufen. Mehr als eine Stunde lang versuchten die Sanitäter, den Buben wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

stol