Schneechaos und Lawinengefahr in Norditalien

In Rhemes-Notre-Dame an der Grenze zum Piemont waren am Montag rund 50 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Am Sonntag war dort eine Lawine abgegangen und in der Folge eine Zufahrtsstraße in den Ort gesperrt worden.

Aus Sicherheitsgründen sollte am Montagnachmittag auch die einzige Straße zwischen den Orten Breuil-Cervinia und Valtournenche im Norden der Region geschlossen werden. Aus dem etwas südlicher gelegenen Champoluc sollten noch am Montag um die 100 Personen in Sicherheit gebracht werden, wie Ansa berichtete. Darunter seien um die 70 Touristen.

Auch in Südtirol blieb die Lawinengefahr bestehen: Für Dienstag wurde Stufe drei „erheblich“, in den östlichen Dolomiten Stufe vier „groß“ verhängt. „Es ist überall wieder mit spontaner Lawinenaktivität zu rechnen“, heißt es im Lagebericht.

Vergangene Woche waren bei einem Lawinenunglück in der Region ein Kind und dessen Mutter aus Deutschland ums Leben gekommen (STOL hat berichtet). Die beiden waren abseits der Piste unterwegs, als sich das Schneebrett im Skigebiet Schöneben-Haideralm löste.

apa