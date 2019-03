Schule mit Nazi-Symbolen besprüht: 2 Buben in Nordtirol ausgeforscht

Als Motiv gaben laut Polizei alle drei Burschen Langeweile an. - Foto: APA

Die beiden sollen laut Polizei auch noch weitere Gebäude im Ortsgebiet besprüht haben.

Zudem wurde in Wattens auch in ein leer stehendes Einfamilienhaus eingebrochen und dieses schwer beschädigt. Das Innere des Hauses wurde mit Spaltäxten verwüstet, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Wie sich nun herausstellte dürften dafür der Zehnjährige sowie ein weiterer Bursche im Alter von 14 Jahren verantwortlich sein.

Als Motiv gaben laut Polizei alle drei Burschen Langeweile an. Die Höhe des Sachschadens sei beträchtlich, hieß es. Er belaufe sich auf einen „namhaften“ fünfstelligen Eurobetrag.

apa