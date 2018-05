Sexueller Übergriff auf Mittelschülerin

Der Vorfall, zu dem die venezianischen Fahnder sofort Ermittlungen eingeleitet haben, geht auf Mitte vergangener Woche zurück. Die Schüler aus Südtirol waren in einer Jugendherberge in Giudecca – einer kleine Inselgruppe im Süden der Stadt – einquartiert. Tags darauf hätten sie abreisen sollen – mit vielen unvergesslichen Eindrücken von der Lagunenstadt im Gepäck.

Doch für die Mittelschülerin sollte es anders kommen. Sie – und andere aus der Gruppe – unterhielten sich am letzten Abend mit 2 ortsansässigen Burschen im Alter von 15 beziehungsweise 16 Jahren. Einer war Venezianer, der andere ausländischer Herkunft. Beide Jungen machten einen sehr netten Eindruck, man lachte und scherzte. Doch plötzlich sollen die beiden ihr wahres Gesicht gezeigt haben: Sie sollen die 14-Jährige in einem unbeobachteten Moment von den anderen getrennt und mit Gewalt in der Nähe der Anlegestelle der Fähre „Le Zitelle“ in eine abgelegenen Bereich gedrängt haben.

Einer der beiden stand Schmiere

Einer der beiden habe Wache gehalten, während der andere die Südtirolerin massiv bedrängt und versucht haben soll, ihr sexuelle Gewalt anzutun. Doch glücklicherweise kam es nicht zum Schlimmsten: Ein Schulkamerad hörte die Schreie der 14-Jährigen und eilte ihr zu Hilfe. Er legte sich mit dem „Wachposten“ an, drängt ihn schließlich weg, packte das Mädchen an der Hand, und beide schafften es, zu entkommen. Sobald die Lehrerin erfuhr, was passiert war, schlug sie Alarm. Noch immer unter Schock, schilderte die Schülerin einer Polizistin, was sie erlebt hatte.

Die Polizei von Venedig fandet nach den Tätern.

