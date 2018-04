Ständchen und Kanonenschüsse: Queen feiert 92. Geburtstag

Wie genau die Queen ihren Geburtstag beging, wollte der Palast nicht verraten. War die Verwandtschaft zu Kaffee und Kuchen geladen? Gratulierten ihr Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) persönlich? Darüber kann man nur spekulieren. Die Laune dürfte jedenfalls gut gewesen sein: Schon am Vormittag spielte die Kapelle der Gardesoldaten bei strahlendem Sonnenschein auf Schloss Windsor „Happy Birthday” während des Wachwechsels, wie es auf dem Twitter-Account der Königsfamilie hieß.

Mittags donnerten die Kanonen am Tower von London und anderen Orten in der britischen Hauptstadt. Für den Abend war ein Konzert in der Royal Albert Hall mit Stars wie Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David und Sting geplant. Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie sollten daran teilnehmen.

Viele Glückwünsche kamen per Twitter. Der ehemalige Premierminister David Cameron schrieb: „Alles alles Gute zum Geburtstag für Ihre Majestät die Queen! Es kann keinen besseren Staatsdiener geben - haben Sie einen wundervollen Tag Ma'am.”

