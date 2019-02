Trentiner Finanzwache im Kampf gegen "Droghen-Pendler"

Die Hundestaffel der Finanzwache von Trient konnte am Montag im Rahmen von erhöhten Kontrollen einen 27-jährige mutmaßlichen Drogenhändler aus Nigeria festnehmen. A.U. wurde mit 105 Gramm Haschisch und Marihuana - das entspricht rund 200 Einheiten - geschnappt. Der Nigerianer war offiziell in Reggio Emilia gemeldet, lebte aber im Bahnhof von Verona. Von dort benutzte er wiederholt den Zug, um nach Trient einzupendeln und Drogen am Dante-Platz zu verkaufen. Dabei konnte er am vergangenen Montag festgenommen.

A.U. war nicht vorbestraft, doch die Drogenspürhunde Nabuco, Apiol und Gabriel konnten in den Taschen der Windjacke des mutmaßlichen Drogendealers das Rauschgift riechen und brachten die Beamten der Finanzwache auf die richtige Spur. Die Drogen haben auf der Straße einen Gegenwert von rund 1200 Euro. A.U. wurde festgenommen und bereits am Dienstag konnte ein Richter die Festnahme bestätigen, daraufhin wurde der mutmaßliche Drogendealer in das Gefängnis von Verona gebracht.

Die Ordnungshüter haben sich bei diesen Kontrollen besonders die sogenannten "Drogen-Pendler"in Visier genommen. Es handelt sich dabei um Nicht-Ansässige, die per Zug oder Auto aus anderen Norditalienischen Städten nach Trient kommen, um Drogen feilzubieten.

stol/wh