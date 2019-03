Trentino: Bär attackiert Auto

Tania Dalpiaz hatte den Tag mit ihren Eltern am Nonsberg verbracht, als sie sich gegen Abend in ihrem Auto auf dem Heimweg in Richtung Trient machte. Auf der Staatsstraße 43 auf Höhe von Maso Milano sah sie plötzlich einen dunklen Schatten auf sie zukommen.

Wie sich bald herausstellen sollte, war es ein stattlicher Bär, der sich ihrem Auto näherte und schließlich an der Seite des Wagens stehen blieb. Dann schlug das Tier mit seiner Pratze mehrmals auf die rechte Seite des Fahrzeugs und beschädigte es. Glücklicherweise ließ das Tier aber bald von dem Wagen ab und zog von dannen.

Der Vorfall wurde von den Carabinieri von Cles bestätigt, die gemeinsam mit den Wehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr und Förstern zum Ort des Geschehens eilten.

stol