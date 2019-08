US-Milliardär Epstein nimmt sich in Zelle das Leben

Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei am Samstagmorgen tot aufgefunden worden, berichteten die „New York Times“ und andere renommierte US-Medien.

Epstein soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende, teilweise noch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.

Neben Missbrauchshandlungen hatte ihm die Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen.

Schon im vergangenen Juli war der 66-Jährige verletzt in seiner Zelle gefunden worden. Halb bewusstlos mit Spuren an seinem Hals hatte er auf dem Zellenboden der Haftanstalt in Manhattan gelegen.

dpa/stol