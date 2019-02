Unwetter in Italien: 4 Menschen sterben

Wie die Zeitung „Fatto Quotidiano“ berichtete, hatte der Jugendliche am Samstag die Leiter gehalten, auf die sein Vater geklettert war, um Sturmschäden am Dach ihres Hauses in Capena nahe Rom zu reparieren. Eine Windböe habe dann den Vater erfasst und auf seinen Sohn geschleudert, so dass dieser gestorben sei.

Beim Einsturz einer Mauer auf einem Bauernhof in Frosinone starben Medienberichte zufolge 2 Menschen um die 70 Jahre. Nahe Rom wurde demnach ein 45-jähriger Mann von einer Kiefer erschlagen, die auf sein Auto stürzte. Die italienische Küstenwache teilte überdies mit, wegen der Unwetter sei ein türkischer Frachter verunglückt, der sich in den Hafen von Bari habe in Sicherheit bringen wollen.

apa/afp