Vermisster Wanderer (76) in Nordtirol tot aufgefunden - Wollte nach Langtaufers

Der 76-Jährige war am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Begleitung seines Hundes vom Hohenzollernhaus in Richtung Radurschlscharte und Langtaufers losgegangen. Weil er an seinem Zielort aber nicht angekommen war, erstattete die Hüttenwirtin des Hohenzollernhauses gegen 22.00 Uhr telefonisch eine Vermisstenanzeige. Noch in der Nacht wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Alpinpolizei, der Bergrettung und der Hundestaffel gestartet. Gegen 4.30 Uhr musste diese aber unterbrochen werden. Um 7.00 Uhr wurde die Suche nach dem Mann fortgesetzt, blieb aber erfolglos.

Erst am Donnerstag gegen 10 Uhr wurde der Mann schließlich tot aufgefunden. Sein Hund lag unverletzt neben ihm. Die genauen Umstände, wie der 76-Jährige zu Tode kam, waren vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es seitens der Polizei.

Bergretter aus Nordtirol, aber auch aus dem Kaunertal und Langtaufers sowie weitere Einsatzkräfte hatten ihn gesucht.

apa