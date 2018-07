Vietnam: 10 Tote bei Taifun

21 Menschen werden noch vermisst, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Etwa 2000 Häuser seien zerstört oder überflutet worden.

„Son-Tinh“ war am Mittwoch in Vietnam auf Land getroffen und hatte schwere Regenfälle und starken Wind mit sich gebracht. Der abgeschwächte Sturm zog weiter in Richtung Laos.

dpa