Weihnachtswunder in Nordtirol

„Ich bin erschüttert über dieses große Naturereignis in Vals, aber auch froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Wir dürfen von einem Weihnachtswunder sprechen: Kurz vor dem Unglück sind etliche Kinder mit ihren Eltern am Weg zur Christmette an dieser Stelle vorbeigekommen, das hätte in einer Tragödie enden können“, zeigte sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter bei einer Begehung am Montagvormittag in Vals betroffen.

„Jetzt müssen alle Maßnahmen getroffen werden, um die Abbruchstelle wieder zu sichern und die Menschen im hinteren Talbereich zu versorgen.“

"Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, die am Heiligen Abend und am Christtag umgehend vor Ort waren und großartige Arbeit leisten. Das Katastrophenmanagement unter dem Valser Bürgermeister Klaus Ungerank funktioniert hervorragend“, dankte der Landeshauptmann den vielen Einsatzkräften.

Der Landeshauptmann nutzte auch den Hubschrauber, den das Land Tirol für den Katastrophenschutz angekauft hat und der von der Polizei Tirol betrieben wird.

„Der heutige Einsatz hat deutlich gezeigt, wie wichtig es im Katastrophenfall ist, vorbereitet zu sein. Mit diesem Fluggerät wurde auch die Notversorgung ins hintere Tal für die Bevölkerung sichergestellt“, betonte Platter.

stol/Land Tirol