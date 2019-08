19-Jähriger Raser in Bozen

Der Führerscheinneuling wurde von der Stadtpolizei in einem Straßenabschnitt ertappt, in dem er um 42 km/h zu schnell unterwegs war, als eigentlich erlaubt wäre, so das Gemeindepresseamt in einer Aussendung.

Nach seiner verhängnisvollen Spritztour ist der Fahrer nun nicht nur seinen Führerschein wieder los, sondern muss zusätzlich ein Bußgeld von 544 Euro begleichen. Außerdem werden ihm 12 Punkte abgezogen, also doppelt so viele wie normal, da er den Führerschein noch nicht lange besitzt. Dieser wird ihm nun übrigens für maximal 4 Monate abgenommen.

stol