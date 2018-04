29 Hausärzte treten unbefristete Stelle an

Zwei Ärzte haben sich dagegen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Bozen und den umliegenden Gemeinden entschieden. Dieser Dienst gewährleistet die medizinische Grundversorgung am Abend, in der Nacht und am Wochenende in Bozen, Andrian, Eppan, Branzoll, Kaltern, Kardaun, Leifers, Mölten, Nals, Jenesien, Terlan und Pfatten.

Vergeben wurden die Stellen aufgrund der Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin für das Jahr 2018.

Insgesamt hatten sich 31 Allgemeinmediziner um einen unbefristeten Auftrag beworben.

