3 Männer entwenden geschickt Taschen und Handys in Bozen

Die 3 mutmaßlichen Täter wohnten in verlassenen und heruntergekommenen Häusern im Burggrafenamt und fuhren regelmäßig nach Bozen, um dort in Bussen und am Waltherplatz ihre Opfer zu bestehlen. Einer lenkte dabei immer die Opfer ab und der andere entwendete das Diebesgut. Die Band stahl vorwiegend Hand- und Geldtaschen, sowie Handys und Tablets. Die Albaner im Alter von 18, 20 und 21 Jahren werden deshalb für 13 Geschicklichkeitsdiebstähle und 2 Fälle von Hehlerei verantwortlich gemacht.

Die 3 Algerier sind von Neapel nach Südtirol gekommen, 2 wurden deshalb bereits wegen Taschendiebstahles festgenommen. Der Dritten ist flüchtig.

Als die Beamten sie überführten, fanden sie in den Behausungen der jungen Algeriern einiges an Diebesgut. Die mutmaßlichen Täter zunächst alles ab, gaben an, die Gegenstände gar nicht gestohlen zu haben. Einige wenige Stücke konnten den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

