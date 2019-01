5000 Sternsinger wandern von Tür zu Tür

Rund 5000 Sternsinger sind zum Jahreswechsel wieder in ganz Südtirol unterwegs, um Spendengelder für bedürftige Menschen in der ganzen Welt zu sammeln. Die Sternsingeraktion wird Jahr für Jahr zwischen Weihnachten und Dreikönig von Südtirols Katholischer Jungschar (SKJ) organisiert.

Dabei sammeln Kinder und Jugendliche aus Südtirol Spenden für Hilfsprojekte in der ganzen Welt. Jedes Jahr statten Sternsinger auch der Landesregierung einen Besuch ab. Welche Sternsingergruppe am Sitz der Landesregierung Segenswünsche überbringt, wird ausgelost. In diesem Jahr fiel das Los auf Steinegg.

Verkleidet als Kaspar, Melchior und Balthasar schreiben sie die traditionelle Segensbitte an die Häuser: 20-C+M+B-19.

Anschließend werden Weihrauch und Myrrhe verteilt und sie erhalten im Gegenzug meist eine Spende, die wohltätigen Zwecken zugutekommt. Mit der Aktion Sternsingen werden 2019 weltweit über 100 karitative Projekte im sozialen, pastoralen und Bildungsbereich unterstützt. Unter anderem sollen 2019 3 Projekte in Betlehem finanziert werden, und zwar 2 Bildungseinrichtungen und das Kinderkrankenhaus Caritas Baby Hospital.

