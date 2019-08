A22: Starker Reiseverkehr bis September

Am Donnerstag kommt es am Nachmittag auf der Südspur bereits zu Verzögerungen und Stau, kritisch wird es jedoch erst an den Folgetagen.

Vor allem am Samstag sieht die Brennerautobahn AG in beiden Fahrtrichtungen „schwarz“.

Es ist geraten, den Reiseantritt gut zu planen und Stoßzeiten zu meiden, um möglichst problemlos an sein Ziel zu gelangen.

stol/liz